Adıyaman'da Gazze'ye Destek Gösterisi

Adıyaman'da bir araya gelen bir topluluk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı büyük bir protesto düzenledi. Adıyaman Filistinliler Dayanışma Platformu üyeleri ve birçok vatandaş, Mimar Sinan Kültür Parkı'nda toplandı.

Yürüyüş ve Dualar

Etkinlikte katılımcılar, İsrail karşıtı sloganlar atarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü. Protestocular, Filistinli kardeşleri için dualar ederek dayanışma mesajı verdiler.

Platform Başkanından Açıklama

Adıyaman Filistinliler Dayanışma Platformu Başkanı Abdulkadir Kurt, protesto esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kurt, "Adıyaman olarak Filistin için meydandayız" diyerek, bu anlamlı eylemlere devam edeceklerini vurguladı.

Kurt, sözlerine şöyle devam etti: "Filistin özgürlüğe kavuşana kadar meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Çok kısa bir süre içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD meclisinde ayakta alkışlandı. Bu kabul edilemez bir durumdur. Bu, ABD ve İngiltere'nin iş birliğinin bir göstergesi. Filistin'in özgürlüğü için burada hep birlikte olacağız. Adıyaman, güçlü bir şekilde ayakta kalacaktır."

Adıyaman'da toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla İsrail karşıtı sloganlar atarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

Adıyaman'da toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla İsrail karşıtı sloganlar atarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

Adıyaman'da toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla İsrail karşıtı sloganlar atarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

Adıyaman'da toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla İsrail karşıtı sloganlar atarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

Adıyaman'da toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla İsrail karşıtı sloganlar atarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

Adıyaman'da toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla İsrail karşıtı sloganlar atarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.

Adıyaman'da toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırıları dolayısıyla İsrail karşıtı sloganlar atarak Demokrasi Parkı'na kadar yürüdü.