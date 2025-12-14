Çiğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3.280 Sentetik Hap

Çiğli'de eş zamanlı operasyon: 4 şüpheli yakalandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda önemli miktarda sentetik hap ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 3.280 adet sentetik hap bulundu.

Operasyonun ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanımını ve satışını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin Ataşehir Mahallesi'ndeki çalışmasında E.Ü. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 864 adet sentetik hap bulundu.

Ayrıca Sasalı, Balatçık ve Küçükçiğli mahallelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda B.İ., M.O. ve O.B. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu adreslerde yapılan aramalarda ise 2.416 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 31 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltılar ve adli süreç

Her iki operasyonda yakalanan toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

