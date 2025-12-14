DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.806.127,88 1,03%

Çiğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3.280 Sentetik Hap

İzmir Çiğli'de düzenlenen iki operasyonda toplam 3.280 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 31 fişek ele geçirildi; 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:53
Çiğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 3.280 Sentetik Hap

Çiğli'de eş zamanlı operasyon: 4 şüpheli yakalandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda önemli miktarda sentetik hap ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 3.280 adet sentetik hap bulundu.

Operasyonun ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanımını ve satışını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin Ataşehir Mahallesi'ndeki çalışmasında E.Ü. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 864 adet sentetik hap bulundu.

Ayrıca Sasalı, Balatçık ve Küçükçiğli mahallelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda B.İ., M.O. ve O.B. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu adreslerde yapılan aramalarda ise 2.416 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 31 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltılar ve adli süreç

Her iki operasyonda yakalanan toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çiğli’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Çiğli’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hasan Ali Kayabaşı, Erzurum Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Seçildi
2
Edirne Meriç'te İş Adamı Nurullah Karaman'ın Usulsüz Gözaltı İddiası
3
Siirt’te Doğaseverler 14 Aralık’ta Botan Vadisi’nde Suya Girdi
4
Ardahan’da Emniyete 20 Yeni Araç Törenle Hizmete Girdi
5
Sarıyer’de Metruk Binada Yangın: Gökyüzünü Duman Kapladı
6
Bayburt ve Gümüşhane'ye Tarım Yatırımı: Yelpınar Göleti ve Ünlüpınar Barajı
7
Eskişehir’de 10 Gün Haber Alınamayan 74 Yaşındaki Sebahattin K. Evinde Ölü Bulundu

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama