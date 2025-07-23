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Kapadokya'da Aşırı Sıcaklar Turistleri Etkiliyor

Kapadokya'daki bunaltıcı sıcaklar, turistlerin özellikle öğle saatlerinde dinlenmeyi tercih etmelerine neden oluyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 13:06
Kapadokya'da Aşırı Sıcaklar Turistleri Etkiliyor

Kapadokya'da, aşırı sıcakların etkisi özellikle öğle saatlerinde kendini gösteriyor. Turistler, bunaltıcı sıcaklardan kaçınmak için otel odalarında dinlenmeyi tercih ederken, tur aktivitelerinde kullanılan atlar da suyla serinletiliyor.

Ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklıklar, Nevşehir ve çevresinde de hissediliyor. Öğle saatlerinde, peribacaları ile dolu turistik bölgelerde sakinlik hakim. Ziyaretçiler, genellikle gün doğumu ve gün batımındaki tur etkinliklerine yöneliyor.

Bazı turistler ise aşırı sıcağa aldırış etmeden ATV arazi araçlarıyla veya yürüyerek vadileri keşfetmeye devam ediyor. Bölgedeki mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de süreceği tahmin ediliyor.

Kapadokya Atçılık Kültür Derneği Başkanı Mehmet Uçman, öğle saatlerinde sıcaklığın artmasıyla birlikte çiftliklerdeki atların suyla serinletildiğini belirtti. Uçman, "Tur aktivitelerimizi genellikle gün doğumu ve gün batımı vakitlerinde düzenliyoruz. Öğle saatleri Kapadokya'da çok sıcak geçiyor ve atların sağlığı açısından çareler üretmek zorundayız. Atları su tutarak serinletiyoruz. Gün içindeki geziler devam etse de akşam serinliğinde aktivite yoğunluğu artmaktadır," şeklinde konuştu.

At bakıcısı Rıza Naimi de, atların aşırı sıcakların zarar görmemesi için gölgede tutulduğunu ve ara sıra suyla yıkandığını ifade etti.

Fransız turist Sabina Marche, otelden ayrıldıktan sonra yürüyerek vadilerde gezinti yaptıklarını belirterek, "Bunaltıcı sıcaklar bizim için yorucu olabiliyor, ama çantamızda suyu eksik etmiyoruz," dedi. Diğer bir turist Mari Dubois ise, güneş altında zorlansalar da keşfe devam ettiklerini, "Kapadokya'da sıcak nedeniyle yürüyüşlerimizi yavaş yapıyoruz. Sıcak ve kuru hava beni çok zorluyor. Akşam vakitlerinde havanın serinlemesiyle toparlanma fırsatımız oluyor," şeklinde ifade etti.

Kapadokya'ya gelen turistler, aşırı sıcaklardan dolayı özellikle öğle vaktinde otel odalarında...

Kapadokya'ya gelen turistler, aşırı sıcaklardan dolayı özellikle öğle vaktinde otel odalarında dinlenmeyi tercih ederken, tur aktivitelerinde kullanılan atlar da suyla serinletiliyor. Bazı turistler ise bunaltıcı sıcağa aldırış etmeden ATV arazi araçları veya yaya olarak vadileri keşfetmeye devam ediyor.

Kapadokya'ya gelen turistler, aşırı sıcaklardan dolayı özellikle öğle vaktinde otel odalarında...

Kapadokya'ya gelen turistler, aşırı sıcaklardan dolayı özellikle öğle vaktinde otel odalarında dinlenmeyi tercih ederken, tur aktivitelerinde kullanılan atlar da suyla serinletiliyor. Bazı turistler ise bunaltıcı sıcağa aldırış etmeden ATV arazi araçları veya yaya olarak vadileri keşfetmeye devam ediyor.

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