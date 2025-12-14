Kartepe'de Sultan Abdülhamit Han Camii Yenilendi

Kartepe Sultan Abdülhamit Han Camii'ne Estetik Yenileme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçesi Arslanbey mevkiinde bulunan Sultan Abdülhamit Han Camii'nde kapsamlı yenileme çalışması tamamlandı. Onarım ve boya işleriyle cami, modern ve sağlam bir görünüme kavuşturuldu.

Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik dış cephe ile minarelerde zamanla oluşan tahribatlar onarıldı. Cephedeki çatlaklar kapatıldıktan sonra tüm yüzey dayanıklı akrilik boya ile boyanarak cami yeniden güçlendirildi ve estetik bir görünüm elde edildi.

Daha önce aynı camiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sundurma yapımı, halı döşemesi ve çeşitli malzeme desteği sağlanmıştı. Yenileme çalışması, caminin hizmet kapasitesini ve görsel bütünlüğünü artırdı.

"Kısa sürede sonuca ulaşıyoruz"

Kartepe Ataşehir Mahallesi Sultan Abdülhamit Han Camii Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Recep Ortaç, caminin bölgede geniş bir alana hizmet verdiğini ve özellikle cuma günleri yoğunluk yaşandığını belirterek, "Caminin tüm ihtiyaçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na ilettiğimiz talepler hızlıca değerlendiriliyor. Çok şükür taleplerimizi iletmemizle birlikte kısa sürede sonuca ulaşıyoruz. Büyükşehir ekipleri gelerek çalışmaları tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne şahsım ve cami cemaati adına teşekkür ederim" dedi.

