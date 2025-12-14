DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.812.115,88 0,88%

Kartepe'de Sultan Abdülhamit Han Camii Yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Arslanbey'deki Sultan Abdülhamit Han Camii'nin dış cephe ve minarelerinde 3 bin 500 metrekarelik yenileme yaparak estetik görünüm kazandırdı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 15:57
Kartepe'de Sultan Abdülhamit Han Camii Yenilendi

Kartepe Sultan Abdülhamit Han Camii'ne Estetik Yenileme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçesi Arslanbey mevkiinde bulunan Sultan Abdülhamit Han Camii'nde kapsamlı yenileme çalışması tamamlandı. Onarım ve boya işleriyle cami, modern ve sağlam bir görünüme kavuşturuldu.

Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik dış cephe ile minarelerde zamanla oluşan tahribatlar onarıldı. Cephedeki çatlaklar kapatıldıktan sonra tüm yüzey dayanıklı akrilik boya ile boyanarak cami yeniden güçlendirildi ve estetik bir görünüm elde edildi.

Daha önce aynı camiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sundurma yapımı, halı döşemesi ve çeşitli malzeme desteği sağlanmıştı. Yenileme çalışması, caminin hizmet kapasitesini ve görsel bütünlüğünü artırdı.

"Kısa sürede sonuca ulaşıyoruz"

Kartepe Ataşehir Mahallesi Sultan Abdülhamit Han Camii Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Recep Ortaç, caminin bölgede geniş bir alana hizmet verdiğini ve özellikle cuma günleri yoğunluk yaşandığını belirterek, "Caminin tüm ihtiyaçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na ilettiğimiz talepler hızlıca değerlendiriliyor. Çok şükür taleplerimizi iletmemizle birlikte kısa sürede sonuca ulaşıyoruz. Büyükşehir ekipleri gelerek çalışmaları tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne şahsım ve cami cemaati adına teşekkür ederim" dedi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ İBADETHANELERE YÖNELİK BAKIM VE ONARIM...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ İBADETHANELERE YÖNELİK BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI ARA VERMEDEN SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA KARTEPE İLÇESİ ARSLANBEY MEVKİİNDE BULUNAN SULTAN ABDÜLHAMİT HAN CAMİ’NDE KAPSAMLI YENİLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ İBADETHANELERE YÖNELİK BAKIM VE ONARIM...

İLGİLİ HABERLER

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'nın 'Su Sigortası' Uludağ'da Alarm: Kar Örtüsü %50 Azaldı
2
Belen'de Otomobil Yangını: Park Halindeki Aracın Motoru Yandı
3
Rao Quan Şanlıurfa'da: Göbeklitepe ve Karahantepe İncelemesi
4
Antalya'da Aralıkta Deniz Keyfi: Deniz Suyu 20 derece
5
Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Talaş Yangını Söndürüldü
6
Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Talaş Tutuştu: İtfaiye Müdahalesi
7
Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'den 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü Mesajı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama