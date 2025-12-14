DOLAR
Diyarbakır'da zincirleme kaza cep telefonu kamerada

Diyarbakır Kayapınar’da hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza, yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı; 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 15:19
Diyarbakır'da zincirleme kaza cep telefonu kamerada

Kayapınar Stat Yolu'nda gece meydana geldi

Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi stat yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, süratle ilerleyen hafif ticari araç, iki aracın arasından geçmek istedi.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen ortadaki araç, önce solundaki otomobile ardından da sağındaki araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, yoldan geçen araçları çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

