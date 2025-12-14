Diyarbakır'da zincirleme kaza cep telefonu kamerada
Kayapınar Stat Yolu'nda gece meydana geldi
Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi stat yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, süratle ilerleyen hafif ticari araç, iki aracın arasından geçmek istedi.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen ortadaki araç, önce solundaki otomobile ardından da sağındaki araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, yoldan geçen araçları çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
DİYARBAKIR’DA YOLDAN GEÇEN ARAÇLARI ÇEKEN VATANDAŞLAR, BU SIRADA ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA ANINI KAYDETTİ.