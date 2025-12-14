DOLAR
Tekman'da Karla Mücadele: Yalınca Kaya Mezrası 7 Saatte Açıldı

Erzurum Tekman'da yoğun kar nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerinin 7 saatlik çalışmasıyla Yalınca Mahallesi Kaya Mezrası'na ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 15:22
Tekman'da Karla Mücadele: Yalınca Kaya Mezrası 7 Saatte Açıldı

Tekman'da karla mücadele ekipleri kapalı mahalle yollarını açmak için seferber oldu

Erzurum'da yoğun kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası çok sayıda mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için seferber oldu.

İki gündür özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, Tekman ilçesinde ulaşımı durma noktasına getirdi. Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri, mevsimin ilk kar yağışı ile birlikte çalışmalara başladı.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan, 2 bin 382 rakımlı Yalınca Mahallesi'nin Kaya mezrasına ulaşmak için ekipler yoğun çaba sarf etti. İş makinası operatörü Fahrettin Karakuş, köydeki sıkıntıları gidermek amacıyla gece geç saatlerde mezraya ulaştı. Yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından yol tamamen açıldı ve Karakuş derin bir nefes aldı.

Yetkililer, ilçenin hem rakım olarak yüksek hem de yüzölçümü bakımından geniş olması nedeniyle kar yağışı ve fırtına oluşumlarında özellikle uzak yerleşim yerlerine ulaşmanın güç olduğunu belirtiyor.

