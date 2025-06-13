Adıyaman'da Gazze'ye Yönelik Saldırılara Protesto

Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları geniş bir katılımla protesto edildi. Cuma namazı çıkışında Gölbaşı Ulu Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar, yaşanan olaylara karşı güçlü bir sessizliğe son verdi.

Protesto ve Açıklama

Protestoda grup adına söz alan Mustafa Vakkas Atalay, "Filistin'de yaşanan katliamların, vicdan sahibi herkesin yüreğini dağlayan bir trajediye dönüştüğünü" ifade etti. Atalay, "Masum sivillerin hedef alındığı, kadınların, çocukların ve yaşlıların hunharca katledildiği bu zulmü en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu trajik tablo, uluslararası kamuoyunun ve insan hakları savunucularının vicdanında derin yaralar açmaktadır," dedi.

Atalay, yapılan basın açıklamasıyla "katil İsrail'e lanet", Filistinli kardeşlerine ise "özgürlük ve hayat mücadelesi" belirtilerek destek duyularını tüm dünyaya iletmek istediklerini ifade etti. Protesto, İsrail aleyhine atılan sloganların ardından okunan dua ile sona erdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.