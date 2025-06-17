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Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 20:24
Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da Feci Kaza: Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi

Adıyaman'da meydana gelen üzücü bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. A.Ö. yönetimindeki 46 KD 10 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Koçali köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Olay Detayları

Kazanın ardından araçta bulunan sürücü A.Ö. ve Zeynep Özşahin yaralandı. Olay yerine kısa sürede ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Zeynep Özşahin kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili yapılan incelemeler devam ediyor. Olayın nedenine dair detayların araştırıldığı bildirildi.

Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı...

Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı...

Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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