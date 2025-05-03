Adıyaman'da İki Grup Arasında Kavga: 5 Yaralı, 20 Gözaltı

Adıyaman'da Kavga Ortalığı Karıştırdı

Adıyaman'ın merkeze bağlı Harun köyü'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı. Yaşanan olayda, tartışma kısa süre içinde taş ve sopaların kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Kavga sonucunda yaralananlar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hızlı bir şekilde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından 20 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma, köyde güvenliği sağlamak amacıyla köyün giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Olayın Detayları

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yerel halk, yaşanan bu üzücü olayla ilgili endişelerini dile getirdi.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 20 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışında güvenlik önlemi aldı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, 20 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışında güvenlik önlemi aldı.