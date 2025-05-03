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Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışmasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 03:31
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 03:31
Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı, 3 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trajik bir trafik kazasında üç kişi yaralandı. M.E. yönetimindeki 44 KB 030 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, M.K. tarafından kullanılan 02 AFK 725 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından her iki aracın sürücüleri ve araçta bulunan M.S.A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Peki yaralılardan M.S.A.'nın sağlık durumunu merak edenler için önemli bir bilgi: M.S.A'nın durumu ağır olarak değerlendiriliyor.

Kazanın meydana geldiği yerde güvenlik güçleri tarafından incelemeler sürerken, kaza ile ilgili detayların daha sonra açıklanması bekleniyor.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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