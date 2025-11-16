Adıyaman'da Kahta-Sincik Yolunda Yoğun Dolu Yağışı

Türkiye Petrolleri mevkiinde yollar beyaza büründü

Adıyaman'ın Kahta-Sincik yolu üzerinde bulunan Türkiye Petrolleri tesisleri mevkiinde etkili olan dolu yağışı, yolun kısa sürede beyaza bürünmesine neden oldu.

Aniden bastıran dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte zaman zaman yavaşlama gözlendi.

Yetkililer, kayganlaşan yolda olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Alınan bilgiye göre, bölgedeki dolu yağışının yer yer etkili olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN’IN KAHTA-SİNCİK YOLU ÜZERİNDE BULUNAN TÜRKİYE PETROLLERİ TESİSLERİ MEVKİİNDE ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞI, YOLUN KISA SÜREDE BEYAZA BÜRÜNMESİNE NEDEN OLDU.