Adıyaman'da Kahta-Sincik Yolunda Yoğun Dolu Yağışı

Kahta-Sincik yolundaki dolu, Türkiye Petrolleri tesisleri mevkiinde yolu beyaza bürüdü; sürücüler zorluk yaşadı, yetkililer dikkat çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:57
Türkiye Petrolleri mevkiinde yollar beyaza büründü

Adıyaman'ın Kahta-Sincik yolu üzerinde bulunan Türkiye Petrolleri tesisleri mevkiinde etkili olan dolu yağışı, yolun kısa sürede beyaza bürünmesine neden oldu.

Aniden bastıran dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte zaman zaman yavaşlama gözlendi.

Yetkililer, kayganlaşan yolda olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Alınan bilgiye göre, bölgedeki dolu yağışının yer yer etkili olduğu öğrenildi.

