Kuşadası'nda Park Halindeki Kamyonete Çarpan Otomobil: 1 Ölü, 4 Yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin park halindeki bir kamyonetin arka kısmına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza Detayları

Kaza, İkiçeşmelik Mahallesi Cafer Kotan Parkı önünde meydana geldi. Sürücü Hüseyin Kara yönetimindeki 35 AG 1713 plakalı otomobil, park halindeki 16 BPV 167 plakalı kamyonetin arka kısmına çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Hüseyin Kara ile araçtaki Mehmet Yetim, Mehmet Temiz ve Ege Çevirgen yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı; Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik Kamerası Kaydı

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler sürüyor.

