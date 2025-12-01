Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Meteoroloji 2025-2026 kışını değerlendirdi: Kar yağışı sınırlı olabilir

"Bu yıl kar yağacak mı?" sorusuna Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) gelen son değerlendirme, kışın yağış açısından genel olarak mevsim normallerinde, sıcaklıklar açısından ise mevsim normallerinin 0,5 ila 2 derece üzerinde geçeceğini işaret ediyor. Analizler, özellikle kar yağışının mevsim normallerinin altında kalabileceğine dikkat çekiyor.

Genel görünüm

Meteoroloji verilerine göre Aralık, Ocak ve Şubat aylarını kapsayan kış periyodunda hava sıcaklıkları ortalamadan daha yüksek olacak. Yağış toplamı açısından büyük bir eksiklik beklenmese de, yüksek sıcaklıkların etkisiyle yağışların daha çok yağmur veya karla karışık yağmur şeklinde düşmesi öngörülüyor; bu da kar örtüsünü azaltabilir ve kar beklentilerini sınırlayabilir.

MGM yetkililerinin değerlendirmesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, önümüzdeki üç aylık (Aralık-Ocak-Şubat) kritik verileri değerlendirirken, kışın genel görünümünün sertlikten çok "yumuşak" bir seyir olduğunu vurguladı. Şahbaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sıcaklık periyotları içerisinde elbette kısa süreli soğuk hava atakları (Sibirya veya Balkan kökenli sistemler) gerçekleşecektir. Bu dönemlerde kar yağışı görebiliriz ancak genel ortalamaya vurduğumuzda, sıcaklık etkisiyle kar yağışlarının mevsim normallerinin altında kalmasını öngörüyoruz."

Ay ay tahmin

Aralık: Yapılan analiz haritaları, ülke genelinde Aralık ayında 1 ila 2 derece daha sıcak bir havaya işaret ediyor. Şahbaz, "Aralık ayında yağışlar normal seviyelerde olsa bile, hava yeterince soğumadığı için kar yağışı beklentimiz oldukça düşük" dedi.

Ocak ve Şubat: Ocak ayında da genel görünüm benzer; Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında sıcaklıkların mevsim normallerinde olması beklenirken, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde (Hakkari, Şırnak, Elazığ çevreleri) sıcaklıkların 2 dereceye kadar normallerin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Şubat ayında ısınma trendi devam edecek; Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında sıcaklıklar 1 ila 2 derece üzerinde seyredecek.

Tarım için uyarı: "Yalancı Bahar" riski

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tarımsal üretim açısından risk oluşturuyor. Şahbaz, bitkilerin biyolojik saatinin şaşayabileceğine dikkat çekerek, "Sıcaktan dolayı ağaçlarda erken çiçeklenme ve erken filizlenme görülebilir. Bu durum, ilkbaharda yaşanabilecek olası bir geç don olayında ürünlerin yanmasına ve hasarın büyümesine yol açabilir. Çiftçilerimizin MGM'nin anlık uyarılarını ve zirai don raporlarını bu yıl her zamankinden daha dikkatli takip etmelerini öneriyoruz" uyarısında bulundu.

Özetle: MGM analizleri, 2025-2026 kışının yağış miktarı açısından normallerde, sıcaklıklar açısından ise genel olarak ortalamanın üzerinde geçeceğini; bu nedenle kar yağışlarının mevsim normallerinin altında kalma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.