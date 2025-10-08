YEE Brüksel'de 'Parfümün Yolculuğu' Etkinliği

Yunus Emre Enstitüsü, Brüksel'de düzenlenen 'Antik Çağdan Günümüze Parfümün Yolculuğu' etkinliğinde koku kültürü, kadın emeği ve uygulamalı deneylerle ele alındı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 22:10
Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Brüksel'deki TOBB ofisinde "Antik Çağdan Günümüze Parfümün Yolculuğu" başlıklı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, kokunun tarihsel ve kültürel boyutlarını gündeme taşıdı.

Açılışta kadın emeğine vurgu yapıldı

Açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Kurucu Genel Müdürü Özlem Bozkurt Gevrek, kadın emeğinin parfüm sektöründeki tarihsel rolüne dikkat çekti. Gevrek, kokuların izinde kültürlerin buluştuğu bu yolculuğa birlikte tanıklık etmenin etkinliğe ayrı bir anlam kattığını belirtti.

Koku kültürünün derinliği ve uygulamalı deneyler

Koku Kültürü ve Turizmi Derneği Kurucusu Bihter Türkan Ergül, Anadolu'yu "uçsuz bucaksız bir koku medeniyeti ve kültürü" olarak tanımladı. Ergül, kokunun yalnızca kozmetik bir öge olmadığını, aynı zamanda bir iletişim aracı olduğunu vurguladı.

Ergül'ün, katılımcılarla gerçekleştirdiği uygulamalı deneyler ilgi gördü; bu deneylerde kişinin kokusundan hastalık teşhisi ve karakter tahlili yapılabileceği üzerinde duruldu. Ayrıca Ergül, parfüm seçiminin "koklayarak değil, ten üzerinde deneyerek" yapılması gerektiğine dair pratik tüyolar paylaştı.

Diplomatik temsilciler ve toplumdan katılımlar

Etkinliğe katılanlar arasında Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Anvers Başkonsolosu İsmail Sefa Yüceer ile Belçika Türk toplumundan davetliler yer aldı. Program, koku kültürü ve turizmi ekseninde zengin bir paylaşıma sahne oldu.

YEE'nin düzenlediği bu etkinlik, kültürel miras, bilimsel yaklaşımlar ve pratik önerileri bir araya getirerek parfümün tarihsel yolculuğunu katılımcılara aktardı.

