Kırklareli Pınarhisar'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Pınarhisar Çevre Yolu Erenler köyü kavşağında traktör ile otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı, yaralılar Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 19:13
Kırklareli Pınarhisar'da Traktör Otomobile Çarptı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi çevre yolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Pınarhisar Çevre Yolu Erenler köyü kavşağında gerçekleşti.

Kaza Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, 59 AKR 575 plakalı otomobil ile dönüş yapmakta olan 39 ACB 414 plakalı traktör çarpıştı. Otomobil, traktörün arkasındaki çoklu patlatma tarım aletine çarparak ön kısmı tamamen ezildi; hava yastıkları açıldı ve araç kullanılamaz hale geldi.

Yaralılar ve Müdahale

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 2 yaralıya kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik ve Soruşturma

Kaza nedeniyle yol kısa süreli olarak kontrollü şekilde trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

