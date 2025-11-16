Kırklareli Pınarhisar'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kırklareli Pınarhisar'da Traktör Otomobile Çarptı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi çevre yolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Pınarhisar Çevre Yolu Erenler köyü kavşağında gerçekleşti.

Kaza Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, 59 AKR 575 plakalı otomobil ile dönüş yapmakta olan 39 ACB 414 plakalı traktör çarpıştı. Otomobil, traktörün arkasındaki çoklu patlatma tarım aletine çarparak ön kısmı tamamen ezildi; hava yastıkları açıldı ve araç kullanılamaz hale geldi.

Yaralılar ve Müdahale

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 2 yaralıya kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik ve Soruşturma

Kaza nedeniyle yol kısa süreli olarak kontrollü şekilde trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

