Adıyaman'da Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları Gerçekleşti

Adıyaman'da Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları Başladı

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından gerçekleştirilen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" etkinliği, Adıyaman'da başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen bu önemli etkinlikte, Adıyaman'ın zengin kültürel ve tarihi mirası, Ankara'dan gelen gazetecilere tanıtıldı.

Kanyon Turu ile Keşif Başladı

Etkinliğin ilk gününde gazeteciler, Kızılin Kanyonları'nı ziyaret etti. Kızılin Köprüsü'nün tarihi süreci hakkında bilgilendirmelerin ardından, katılımcılar kanyonda tekne turuna çıkarak bölgenin doğal güzelliklerini inceledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, akşam yemeğinde gazetecilerle bir araya gelerek, "Adıyaman, kültürel ve tarihi değerleriyle yeniden doğmaya çalışan bir şehir." ifadesini kullandı. Tutdere, 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılması için büyük çaba gösterdiklerini belirtti.

Hızla Yeniden Yapılanma

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, etkinliğin amacının Adıyaman'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini aktarmak olduğunu söyledi. Gökdemir, "Depremin ardından toparlanma süreci hızla devam ediyor. Kimse Adıyaman’ın eski halini kaybettiğini düşünmesin; aksine şehir daha da güzelleşiyor." diye ekledi.

Adıyaman'ın Turizm Potansiyeli

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan, şehirdeki iç ve dış turizm potansiyelini vurguladı: "Adıyaman, UNESCO Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan, keşfedilmesi gereken bir hazine. Bunu tanıtacağız ve yazacağımız ilk adım bu." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi Hedefleri ve Çalışmalar

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Yelken, bu yıl için 350 bin ziyaretçi hedeflediklerini belirterek, "Bir gece konaklaması sağlayacak misafir sayısı 200-220 bin olduğunda, şehrin ekonomisine dolaylı olarak 50 milyon dolar girişi sağlanıyor." şeklinde konuştu. Yerel müzik kültürüyle ilgili etkinlikler düzenleyerek ziyaretçilere zengin deneyimler sunmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Tarihi Alanların Keşfi

Etkinliğin ardından gazeteciler, Perre Antik Kenti, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Yeni Kahta Kalesi ve Arsemia Ören Yeri'ni ziyaret etti. Bu alanlarda, uzmanlar tarafından katılımcılara bölgenin tarihi önemi ve yürütülen koruma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Program, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda gün batımının izlenmesiyle sona erdi. Medya temsilcilerinin bölgeye dair gözlemleri sayesinde, Adıyaman'ın kültürel mirasının daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'nce düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları"nın ilk ayağı Adıyaman oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Adıyaman'ın kültürel ve tarihi mirası, Ankara'dan gelen gazetecilere tanıtıldı. Katılımcılar kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği'nce düzenlenen "6. Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları"nın ilk ayağı Adıyaman oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Adıyaman'ın kültürel ve tarihi mirası, Ankara'dan gelen gazetecilere tanıtıldı. Katılımcılar kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.