Adıyaman'da Motosiklet Yayaya Çarpmamak İçin Devrildi: 1 Yaralı

Adıyaman'da motosiklet yayaya çarpmamak için devrildi

Atatürk Bulvarı'nda kaza: 1 yaralı

Adıyaman'da bir motosiklet sürücüsü, yola aniden atlayan yayaya çarpmamak için motosikletini devirdi; kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında kimliği belirsiz bir yaya aniden yola atladı. Bu sırada 02 AFG 876 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Mehmet Sait A., yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi.

Kaza sonucu sürücü yaralanırken, kimliği belirsiz yaya olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

