Adıyaman'da Öğrencilerden Polis Ekiplerine Pasta Sürprizi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, kavga ihbarı üzerine police ekiplerinin gittiği okulda, öğrencilerin hazırladığı pasta sürpriziyle karşılaşması dikkat çekti. Kahta Turgut Özal Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polislere özel bir sürpriz düzenlemek istedi.

Okul bahçesinde toplanan birçok öğrenci, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak sahte bir kavga ihbarında bulundu. Bu ihbar üzerine okula gelen polis ekipleri, öğrencilerin hazırladığı pasta ve çiçeklerle karşılaştı. Öğrenciler, pasta keserek ekiplerin Polis Haftası'nı kutladı ve onlara görevlerinde başarı diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, bu hoş sürprizin, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180. yıl dönümünde yapıldığını ifade ederek, öğrencilerin bu güzel jestini mutlulukla karşıladıklarını belirtti. Sürprizden duyduğu memnuniyeti dile getiren polis ekipleri ise okul yöneticilerine ve öğrencilere teşekkür etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kavga ihbarı üzerine okula giden polis ekipleri, öğrencilerin hazırladığı pasta sürpriziyle karşılaştı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kavga ihbarı üzerine okula giden polis ekipleri, öğrencilerin hazırladığı pasta sürpriziyle karşılaştı.