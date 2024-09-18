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Adıyaman'da Şarampole Devrilen Araçta İki Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:49
Adıyaman'da Şarampole Devrilen Araçta İki Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Trajik Araç Kazası

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşanan talihsiz bir olayda, şarampole devrilen otomobilde iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Sadık Ergen yönetimindeki 02 ADR 631 plakalı otomobil, Atatürk Barajı Göleti yolunda direksiyon hâkimiyetini kaybederek şarampole düştü.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza anında olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelerde, sağlık ekipleri sürücü Sadık Ergen ve yanında bulunan Hacı Yusuf Ilgar'ın vefat ettiğini belirledi.

Cenazeler, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü.

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