Adıyaman'da Ticarethanelerin Hak Sahiplerine Dağıtımı Başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yapımı tamamlanan ticarethanelerin dağıtımına başlandı. AFAD Adıyaman Şube Müdürü Hakan Dursun, Besni ilçesindeki hak sahipleriyle birlikte iş yerlerini gezdi.

Dursun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Besni ilçesinin Sugözü mevkisinde inşa edilen 1593 deprem konutundan 1054'ünün teslimatının tamamlandığını belirtti. Ayrıca, konut alanında yapımı tamamlanan ticarethanelerin anahtar teslim aşamasına geldiğini ifade etti.

Besni, Kahta ve Gölbaşı ilçelerinde toplam 48 ticaretin hak sahiplerine teslim edilmeye başlandığını duyuran Dursun, bu sürecin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

İş yerini teslim alan hak sahibi Nihat Ağır, 11 ili kapsayan 6 Şubat depremlerinin ardından zorlu bir süreç geçirdiklerini dile getirdi. Ağır, "Devlet ve millet olarak bu süreçte el ele vererek bir bütünlük sağladık. Açıkçası böyle bir çalışmayı beklemiyordum. Bu kadar hızlı bir teslimat gerçekleşecek diye düşünmemiştim. Cumhurbaşkanımıza ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yapımı tamamlanan ticarethanelerin dağıtımına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yapımı tamamlanan ticarethanelerin dağıtımına başlandı.