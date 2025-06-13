DOLAR
39,42 -0,17%
EURO
45,47 0,67%
ALTIN
4.338,19 -1,3%
BITCOIN
4.126.430,98 1,19%

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Adıyaman'da otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 11:29
Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trajik trafik kazasında, bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Bu kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Olay, Ahmet Gültekin yönetimindeki 19 DL 454 plakalı kamyonetin, Ali Sadak idaresindeki 34 DFF 340 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışma, Güneykaş köyü yakınlarında yaşandı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, kamyonet sürücüsü Gültekin olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi...

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi...

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Firari FETÖ Hükümlüsü Eski Emniyet Müdürü Yakalandı
2
Türk Zırhlısı YÖRÜK 4x4, Endonezya'da Yeni Göreve Hazırlanıyor
3
Iğdır'da Kayısı Rekoltesinde 5 Bin Ton Artış Bekleniyor
4
Antalya'da Fide Üretim Tesisinde Yangın Çıktı
5
Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi
6
Sakarya'da Devriye Motosikletin Altında Kalan Kadın Hayatını Kaybetti
7
Denizli'de Motosikletliler Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği