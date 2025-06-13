Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trajik trafik kazasında, bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Bu kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Olay, Ahmet Gültekin yönetimindeki 19 DL 454 plakalı kamyonetin, Ali Sadak idaresindeki 34 DFF 340 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışma, Güneykaş köyü yakınlarında yaşandı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede, kamyonet sürücüsü Gültekin olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.