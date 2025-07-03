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Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 01:37
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 01:37
Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, M.K. idaresindeki 02 DF 836 plakalı hafif ticari araç ile C.K. yönetimindeki 02 AFJ 233 plakalı otomobilin Merinos Kavşağı'nda çarpışması sonucu gerçekleşti. Olayın duyulmasının ardından sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi...

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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