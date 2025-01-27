Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman'da gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonunda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve çevre ilçelerde uyuşturucu satıcılarını yerinde tespit etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Bu operasyon, bölgedeki uyuşturucu ile mücadele çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.