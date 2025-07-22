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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı. Jandarma, kent merkezi ve ilçelerde baskınlar yaptı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 15:08
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcıları ile mücadele etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon ve Gözaltılar

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Conducted operations involved raids at specific locations, leading to the discovery of various quantities of uyuşturucu maddeler.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

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