Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adıyaman'da gerçekleştirilen geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik yoğun bir çalışma yürüttü.

Bu operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi ele geçirdi. Arama sonucunda, 33 gram sentetik uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı gibi önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam etmekte olup, sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 33 gram sentetik uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.