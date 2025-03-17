Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli yakalandı ve önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:18
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adıyaman'da gerçekleştirilen geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik yoğun bir çalışma yürüttü.

Bu operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi ele geçirdi. Arama sonucunda, 33 gram sentetik uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı gibi önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam etmekte olup, sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan...

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 33 gram sentetik uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore ve Ukrayna, Kuzey Koreli Askerlerin Ülkeye Dönüşünü Görüştü
2
Bursa'da Fabrikada Makineye Düşen Mühendis Hayatını Kaybetti
3
Megadeth Türkiye'yi Sallayacak: İstanbul Konseri 22 Eylül'de
4
Alanya'da Otomobilin Çarptığı 14 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti
5
Kadıköy'de Drift Atan Kadın Sürücüye 48 Bin Lira Ceza
6
Fatsa'da Temizlik Yaparken Hayatını Kaybeden Mehmet Varol'un Acı Hikayesi

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam