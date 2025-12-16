Pervari’de Geçittepe Grup Köy Yolu Kar Nedeniyle Trafiğe Kapandı

Pervari’de Geçittepe grup köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Geçittepe grup köy yolu trafiğe kapandı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yol açma çalışmalarına başladı.

Ekip çalışmaları ve sürücü uyarısı

İl Özel İdaresi ekipleri sahada kar temizleme ve ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, güzergâhı kullanacak sürücüleri olası mağduriyetlerin önlenmesi için kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyardı.

Bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği bildirildi; çalışmaların tamamlanmasına kadar sürücülerin dikkatli olması istendi.

