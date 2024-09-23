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Adıyaman'da Yeni Anaokulu Açılışı: Çocuklar İçin Umut Var

Kahta'da yeni açılan anaokulu, çocuklar için eğitimde umut vadediyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:04
Adıyaman'da Yeni Anaokulu Açılışı: Çocuklar İçin Umut Var

Adıyaman'da Yeni Anaokulu Açılışı Gerçekleştirildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin öncülüğünde yapılan yeni anaokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Vali Varol'dan Açılış Konuşması

Adıyaman Valisi Osman Varol, Bayraktar Mahallesi'nde bulunan iki derslikli Çocuklar Gülsün Diye BTF Anaokulu'nun açılışında eğitimin önemine vurgu yaparak, okulun inşasında katkıda bulunan herkese şükranlarını sundu.

Dernek Başkanı Gülben Ergen'in Açıklamaları

Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin kurucu başkanı Gülben Ergen, 14 yıldır dernek için azimle çalıştığını ifade etti. Ayrıca, Diyarbakır'da trajik bir şekilde yaşamını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasını göz ardı etmeyeceklerini belirtti.

Ergen, "Narin'i unutmayacağız. Tüm anneler olarak onun davasının peşindeyiz. Hiçbir çocuk yaşam hakkını kaybetmemeli. Narin'in katilleri hak ettiklerinden daha ağır cezalar almalı. Yasalarda değişiklikler yapılmalı ki bir daha böyle trajediler yaşanmasın," dedi.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaptırılan anaokulu...

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaptırılan anaokulu düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine, derneğin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen ile Adıyaman Valisi Osman Varol da katıldı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaptırılan anaokulu...

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaptırılan anaokulu düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine, derneğin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen ile Adıyaman Valisi Osman Varol da katıldı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaptırılan anaokulu...

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaptırılan anaokulu düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine, derneğin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen ile Adıyaman Valisi Osman Varol da katıldı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaptırılan anaokulu...

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaptırılan anaokulu düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine, derneğin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen ile Adıyaman Valisi Osman Varol da katıldı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaptırılan anaokulu...

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaptırılan anaokulu düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine, derneğin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen ile Adıyaman Valisi Osman Varol da katıldı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaptırılan anaokulu...

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaptırılan anaokulu düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine, derneğin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen ile Adıyaman Valisi Osman Varol da katıldı.

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