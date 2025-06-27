Adıyaman'daki Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'daki Fabrika Yangını Söndürüldü

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve tekstil ile mobilya üretimi yapan bir fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İşçiler Güvenle Tahliye Edildi

Yangın esnasında işçilerin güvenli bir şekilde fabrikadan tahliye edilmesi sağlandı. Ekiplerin olağanüstü çabası sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Yetkililer İncelemelerde Bulundu

Olay yerine gelen Adıyaman Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere bölgede incelemelerde bulunarak yangının nedenlerine ilişkin bilgi aldılar.

Fabrika Sahibi Açıklamalarda Bulundu

Fabrikanın sahibi Ferit Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin çalıştığı sırada meydana gelen yangının hızla yayıldığını, büyük zararlar verdiğini belirtti.

Olayla ilgili detayların araştırılması sürerken, yaralananların olmadığı bildirildi.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.