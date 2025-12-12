DOLAR
Doğan: RTE Bulvarı'nda Benzinlik Alt Geçit ve AFAD Üst Geçitte Sona Yaklaşıldı

Başkan Halit Doğan, RTE Bulvarı'ndaki Benzinlik Alt Geçit ile AFAD Üst Geçit kavşaklarında imalatların büyük ölçüde tamamlandığını, Kenan Şara çalışmasının haftaya başlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:05
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şehir trafiğini rahatlatacak iki önemli kavşak projesinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Başkan Doğan, çalışmaların sürdüğü alanlarda incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

RTE Bulvarı - Benzinlik Alt Geçit Köprülü Kavşağı

Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Bulvarı üzerindeki Benzinlik Alt Geçit Köprülü Kavşağı imalatlarında sona yaklaşıldığını belirten Doğan, ekiplerin alt geçit kazı çalışmaları ve yol çalışmaları öncesi son hazırlıkları tamamlamak üzere olduğunu söyledi.

AFAD Üst Geçit Köprülü Kavşağı

AFAD Üst Geçit Köprülü Kavşağı projesinde ise fore kazık, temel, perde ve prekast kiriş yerleştirme işlemlerinin bitirildiğini, toprakarme çalışmalarının da kısa sürede tamamlanacağını aktardı.

Kenan Şara Köprüsü Revizyonu

Kenan Şara Köprüsü revizyonu ve ek kol bağlantı çalışmalarında altyapı deplase işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Doğan, bu kapsamda saha çalışmalarının önümüzdeki hafta başlayacağını ifade etti.

Başkan Doğan projelerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan Benzinlik Alt Geçit Köprülü Kavşağı imalatındaki çalışmalarımızda sona yaklaştık. Ekiplerimiz alt geçit kazı çalışmaları ve yol çalışmaları öncesi son çalışmaları gerçekleştiriyorlar. AFAD Üst Geçit Köprülü Kavşağı imalatında ise fore kazık, temel, perde ve prekast kiriş yerleştirme çalışmalarını tamamladık. Toprakarme çalışmalarımız da hız kesmeden önümüzdeki süreçte tamamlayacağız. Farklı Seviyeli Kavşak çalışmalarımızdan Kenan Şara Köprüsü Revizyonu ve ek Kol bağlantı çalışmalarında altyapı deplase işlemleri tamamlanmak üzere olup önümüzdeki hafta çalışmalara başlayacağız. Şehrimiz için çalışmaya devam ediyoruz."

