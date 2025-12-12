Rize'de Tarihi Çat Kemer Köprüsü'ne Sprey Boya ile 'Fener' ve '1907' Yazıldı

Rize'de Tarihi Çat Kemer Köprüsü'ne Sprey Boya İle Vandalizm

'Fener' ve '1907' yazıları kültürel mirasa zarar verdi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Çat köyünde bulunan tarihi Çat Kemer Köprüsü, kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile tahrip edildi.

Köprünün üzerine 'Fener', köprünün ayağına ise Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kuruluş yılı olan '1907' yazıldığı görüldü.

Yüzlerce yıllık kültürel mirasın üzerine yapılan bu çirkin yazılar, bölgeyi ziyaret eden turistlerin de tepkisini çekti.

Bölgeyi gezmeye gelen Şeyma Demirci, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını belirterek şöyle dedi: 'Gezi amaçlı ziyarete geldim. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Hangi akıl, hangi mantık size bunu yaptırıyor? Tarihi bir köprü, kaç yüz yıldır burada yaşatılıyor. Bizler buraları korumak için çaba gösterirken siz bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Bu yapılan resmen kültürel bir saldırıdır'

