Rize'de Tarihi Çat Kemer Köprüsü'ne Sprey Boya ile 'Fener' ve '1907' Yazıldı

Çamlıhemşin'deki tarihi Çat Kemer Köprüsü'ne kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile 'Fener' ve '1907' yazıldı; ziyaretçiler tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 13:59
'Fener' ve '1907' yazıları kültürel mirasa zarar verdi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Çat köyünde bulunan tarihi Çat Kemer Köprüsü, kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile tahrip edildi.

Köprünün üzerine 'Fener', köprünün ayağına ise Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kuruluş yılı olan '1907' yazıldığı görüldü.

Yüzlerce yıllık kültürel mirasın üzerine yapılan bu çirkin yazılar, bölgeyi ziyaret eden turistlerin de tepkisini çekti.

Bölgeyi gezmeye gelen Şeyma Demirci, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını belirterek şöyle dedi: 'Gezi amaçlı ziyarete geldim. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Hangi akıl, hangi mantık size bunu yaptırıyor? Tarihi bir köprü, kaç yüz yıldır burada yaşatılıyor. Bizler buraları korumak için çaba gösterirken siz bunu nasıl yapabiliyorsunuz? Bu yapılan resmen kültürel bir saldırıdır'

(HFD-ÖS-BÇ-Y)

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?