DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,09 0,15%
ALTIN
5.954,97 -1,76%
BITCOIN
3.938.087,92 -0,76%

Şanlıurfa'da 45 Doğa Yürüyüşçüsü Germuş Kilisesi İçin Yürüdü

45 doğa yürüyüşçüsü, tarihi Germuş Kilisesi’nin korunması için 13 km'lik parkuru tamamladı; etkinlik halayla sona erdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:04
Şanlıurfa'da 45 Doğa Yürüyüşçüsü Germuş Kilisesi İçin Yürüdü

Şanlıurfa'da 45 Doğa Yürüyüşçüsü Germuş Kilisesi İçin Yürüdü

Şanlıurfa'da her hafta farklı rotalarda yürüyüş düzenleyen doğa severler, bu hafta tarihi Germuş Kilisesi için bir araya geldi. Göbeklitepe’ye yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan kilisenin korunması ve onarılması amacıyla düzenlenen etkinlik, kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedefledi.

Etkinlik ve Parkur

Şanlıurfa kamp ve dağcılık grubu tarafından organize edilen yürüyüş 09.30'da başladı. Yaklaşık 13 kilometrelik zorlu parkur, yer yer sisli ve soğuk havaya rağmen yaklaşık 6 saat sürede tamamlanarak 15.30'da sona erdi. Katılımcılar kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların çay ikramı ve anıt ağaçların altında verilen molalarla parkuru tamamladı.

Grup, ilk olarak Haliliye ilçesine bağlı Dağyanı kırsal Mahallesinde bulunan tarihi Germuş Kilisesini ziyaret etti. Kilise çevresinde sembolik bir "can kalkanı" oluşturan yürüyüşçüler, "Germuş’u koruyalım, Germuş’u yaşatalım" sloganlarıyla dikkat çekti.

Zorlu parkurun ardından doğaseverler etkinliği geleneksel Urfa halayıyla sonlandırdı. Soğuk havaya rağmen etkinlik boyunca neşeli anlar yaşandı.

Tarihi Germuş Kilisesi

Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği kırsal Mahallesinde bulunan kilisenin 19. yüzyılın başlarında inşa edildiği tahmin ediliyor. Taş mimarisiyle bölgenin önemli yapılarından biri olan kilise, 1900’lü yılların ilk çeyreğine kadar Ortodoks Ermenileri tarafından ibadethane olarak kullanıldı. Uzun süre kullanılmayan kilisenin 1881 yılında Hagop Ardvisyan tarafından restore edildiği belirtiliyor.

Katılımcıların Görüşleri

Türkiye Dağcılık Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi İbrahim Halil Parmaksız, etkinliğin amacını şöyle açıkladı: "Germuş Kilisesi biraz terk edilmiş bir durumdadır. Biz oranın tekrar restore edilip turizme kazandırılmasını istiyoruz. Bugün bunun için bir etkinlik yaptık. Umarım büyüklerimize mesajımız iletilir."

Yürüyüşe katılan Peyruze Olcay ise, "Kilise çok bakımsız, tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor. Buraya bir tabela yapılsa, etrafı temizlense, belki restore edilse dışardan da çok daha fazla ziyaretçi gelir. Çok eski bir kilise ama bilinmediği için kimse gelmiyor. Şu anda da kapıları kapalı. Bir yetkili de yoktu en azından kapıda bir yetkili olsa kapıları açsa, içeriyi tanıtsa turizm açısından çok faydalı olur" dedi.

Münevver Merve Taşçı etkinliğe katılma amacını "Bir farkındalık oluşturmak adına doğa yürüyüşü düzenledik. Burası mükemmel bir yer. Ben yetkilileri burayı restore etmeye davet ediyorum" sözleriyle ifade etti. Ayşe Demirel Uyandı ise, "Maalesef duvarlarının tahrip edildiğini gördük, duvarların çizildiğini gördük, hiç güzel bakılmamış. Tarihimize gerçekten sahip çıkmıyoruz. Bazı kısımlarına beton dahi atılmıştı. Restore edilmesini isteriz" şeklinde konuştu.

Etkinlik, tarihi mirasa dikkat çekmenin yanı sıra katılımcılara hem doğal güzellikleri keşfetme hem de kültürel mirasa sahip çıkma bilinci kazandırdı.

Şanlıurfa'da doğa yürüyüşçüleri tarihi Germuş Kilisesi için yürüdü

Şanlıurfa'da doğa yürüyüşçüleri tarihi Germuş Kilisesi için yürüdü

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca
2
Sapanca Gölü’nde kaçak borular, sazlık kesimi ve kıyı işgalleri
3
İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı: Ateşkes İhlali
4
Yakın Doğu Üniversitesi'nden KKTC Merkezi Cezaevi'nde Kadın Mahkûmlara Sağlık, Psikoloji ve Sanat Atölyeleri
5
Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
6
Ahmet Çakar adliyede: Bahis ve şike soruşturmasında ifade veriyor
7
Sultangazi'ye "Avrupa Spor Şehri" Ünvanı

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?