İsmail Özdemir: Basın Kartı Olmayanların Basın Faaliyetleri Engellenmeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, RTÜK bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada medya denetimi, sahte habercilik ve yabancı platformların reklam politikalarına ilişkin uyarılarda bulundu.

RTÜK'ün görev tanımı ve eleştiriler

Özdemir, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kuruluşuna referans vererek, Mülga 3984 Sayılı Radyo ve televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un 1994 yılında yürürlüğe girmesiyle RTÜK'ün radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenleme ve denetleme görevini üstlendiğini hatırlattı. Radyo ve televizyon yayın lisanslarının RTÜK tarafından verildiğini belirten Özdemir, yayıncılık adı altında yürütülen bazı faaliyetlerin kamuoyu vicdanını yaraladığını söyledi.

Özdemir, özellikle sosyal medya platformlarında görülen; haber alma, haber yapma ve haber yayma ilkelerine uymayan, mesleki yeterliliğe sahip olmayan kişilerce üretilen içeriklerin toplumsal gerilimi artırdığını vurguladı. Sokak röportajı adı altında yapılan, aslında mizansen ve kurgusal yaklaşımlarla algı oluşturmaya yönelik uygulamaların vatandaşlar arasında gerginlik ve hatta zaman zaman fiziki çatışmalara neden olduğuna dikkat çekti.

"Basın kartı bulunmayan veya kurumsal bir kimlik altında akredite edilmemiş şahısların basın faaliyeti adı altında yürüttükleri çalışmaların engellenmesi" gerektiğini söyleyen Özdemir, bu tür faaliyetlerin yol açtığı toplumsal kutuplaşma etkilerinin de önüne geçilmesini talep etti.

Sosyal medya platformları, reklam politikaları ve yerli medya

Özdemir, yurt dışı kaynaklı platformlara yapılan yoğun reklam yatırımlarının Türk medyasının ve yerli dijital girişimlerin gelişimini sekteye uğrattığını belirtti. Bu platformların reklam politikalarının şeffaf olmaması ve yerli platformlara kıyasla avantajlı konumda bulunmasının rekabeti zedelediğini söyledi.

Yoğun reklam harcamalarının yurtdışına çıkmasının ekonomik kaynak kaybına ve dijital iletişimde dışa bağımlılığa yol açtığını, ayrıca dezenformasyon ve provokasyonlara alan açtığını vurgulayan Özdemir, söz konusu platformların Türkiye’de yürütülen adli süreçlere ilişkin bilgi paylaşımında gerekli işbirliğini göstermediğini öne sürdü. Aynı şekilde, milli ve manevi değerlere olumlu katkı sunan hesaplara getirilen kısıtlamalar ve hesap askıya almalar da bu platformların güvenilirliğini zedelediğine dair eleştirilerde bulundu.

Bu nedenle Özdemir, yurt dışı merkezli platformların reklam gelirlerinin yasal düzenlemelerle kısıtlanması, kamu kurumları ve özel sektörün yurt dışı platformlara ayırdığı reklam harcamalarının belli oranda sınırlandırılması gerektiğini savundu. Böylelikle yerli medya ve dijital mecralar desteklenerek daha adil bir rekabet ortamı oluşturulacağına dikkat çekti.

Sonuç ve değerlendirme

Özdemir, alınacak tedbirlerin en kısa sürede hayata geçirilmemesi halinde televizyon, radyo ve diğer yayıncı kuruluşların gelir kaybının artacağını belirtti. Konuşmasını MHP grubu adına RTÜK bütçesine olumlu oy vereceklerini ilan ederek tamamladı ve Meclis'i selamladı: "Gazi meclisimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum".

