AB-Türkiye 2025: Pozitif Gündem, Vize Artışı ve 230 Milyar Euro Ticaret

AB Delegasyonu: Pozitif Gündem Türkiye-AB İlişkilerini Hızlandırdı

Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında 2025 yılının AB-Türkiye ilişkilerinde kayda değer ilerlemelere sahne olduğunu söyledi. Vilcinskas, ticaret, göç, güvenlik, bilim ve inovasyon alanlarında gerçekleşen üst düzey temasların somut sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Pozitif gündem ve yeniden canlanan üst düzey diyalog

Vilcinskas, yıl boyunca süren olumlu gündem ve yoğun angajmanın altını çizdi. Buna göre altı yıllık aranın ardından üst düzey ekonomik diyalog yeniden başlarken, dört yıl sonra terörle mücadele diyaloğu da tekrar hayata geçti. Vilcinskas, her temasın ticaret engellerinin azaltılması, Ar-Ge işbirliği ve güvenlik değerlendirmeleri gibi somut çıktılar ürettiğini belirtti.

Schengen başvuruları 1 milyonu aşabilir

Maslahatgüzar, 2025 sonunda AB üyesi ülkelerin Türkiye'deki konsoloslukları tarafından işlenen 1 milyonun üzerinde Schengen vizesi başvurusu öngörüldüğünü kaydetti. Bu rakamın Çin'den sonra dünyanın en yüksek ikinci başvuru hacmi olacağına dikkat çekti. Yaz aylarında yürürlüğe giren visa cascade düzenlemesi, güvenilir seyahat geçmişi olan Türk vatandaşlarına çok yıllı ve çok girişli vize alma imkanı sağladı. Vilcinskas uygulamanın tır şoförlerini kapsamadığını, bunun dışındaki başvuru sahiplerinin kolaylıktan yararlandığını belirtti.

Ticaret hacmi 230 milyar Euro'ya doğru

AB-Türkiye ticaretinin 2025 sonunda yaklaşık 230 milyar Euro seviyesine ulaşmasının beklendiğini söyleyen Vilcinskas, Gümrük Birliği'nin 30. yılına işaret etti. Otomotiv, temiz teknoloji ve tekstil gibi sektörlerde AB ve Türk şirketleri arasında derinleşmiş değer zinciri entegrasyonuna dikkat çekti.

AB'den Suriyeli mültecilere ek 1,5 milyar Euro

Vilcinskas, Türkiye'nin Suriyeli mültecileri barındırmadaki büyük insani sorumluluğunun takdir edildiğini belirtti. AB, geçen yıl sağlanan 1 milyar Euro desteğe ek olarak bu dönem için 1,5 milyar Euro daha ayırdı. Destek paketinin sosyal sektörler, sınır yönetimi ve göç alanlarına odaklanacağı, önümüzdeki üç yılda güvenli ve onurlu dönüş süreçlerini desteklemeye yönelik programların tasarlandığı ifade edildi.

Savunma işbirliği ve SAFE programı

Vilcinskas, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatında kayda değer bir ivme olduğuna işaret ederek Türkiye'nin savunma ürünlerinde ihracatının 7 milyarı (dolar) aştığını söyledi. Avrupa Birliği'nin kendi savunma hazırlıklarına yoğun yatırım yaptığını, bunun finansman ve uzun vadeli strateji gerektirdiğini ekledi.

Vilcinskas, Security Action for Europe (SAFE) programının üye devletler için 150 milyar Euro kredi desteği öngördüğünü, programın üye devletlerin yanı sıra genişleme ve aday ülkeleri de kapsayabileceğini ve aday ülke olarak Türkiye'nin programa katılabileceğini belirtti. Türkiye'nin ortak satın alma programlarına katılarak avantajlı fiyatlardan faydalanabileceği ve tedarikçi olarak bazı hibe ve programlara dahil olabileceği aktarıldı. Öte yandan programa doğrudan kredi erişimi bulunmadığı, bazı bölümlere ise erişimin mümkün olduğu ifade edildi.

Vilcinskas son olarak, AB ile Türkiye arasındaki diyalogun ve işbirliğinin, siyasi ve ekonomik alanlarda somut adımlarla güçlendiğini ve karşılıklı güvene dayalı bir gündemin bu ilerlemenin temelini oluşturduğunu vurguladı. Avrupa Komisyonu'nun vize serbestisi teknik diyaloğunu yeniden başlatma teklifine değinerek kalan 6 kriterin tamamlanmasının önemine işaret etti.

