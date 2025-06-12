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Adıyaman'ın Yüzen Adaları Koruma Amacıyla Sabitleniyor

Adıyaman'daki yüzen adalar, çevresel koruma projesi kapsamında sabitlenerek korunmaya alındı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 11:03
Adıyaman'ın Yüzen Adaları Koruma Amacıyla Sabitleniyor

Adıyaman'daki Yüzen Adalar için Koruma Çalışmaları Başlatıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yer alan Çat Barajı, doğanın eşsiz bir güzelliği olan yüzen adalarla dikkat çekiyor. Bu tescilli tabiat varlığının korunması için sabitleme çalışmaları hızla başladı.

Projenin Onayı ve İlk Uygulama

Büyüklükleri 50 ila 500 metrekare arasında değişen ve rüzgar gibi dış etkenlerden dolayı kıyıya sürüklenerek karaya oturan bu adaların yüzen özelliklerini korumak amacıyla Çelikhan Kaymakamlığı ve Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlanan proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Projenin onaylanmasının ardından ekipler, barajda bulunan ilk yüzen adayı teknelerle belirlenen noktaya taşıyarak sabitleme işlemlerine başladı.

Sabitleme Yöntemi ve Uygulama Süreci

Uzmanlar tarafından yürütülen bu çalışmada, çevre dostu özel karışımlarla üretilmiş beton bloklar, çelik halatlar, çelik hasırlar ve zincirler kullanılarak ada sabitlenmekte. Sabitleme sistemi, adanın 10 metrekarelik bir alanda kontrollü bir şekilde hareket etmesine olanak tanıyor.

Gelecek Planları ve Proje Koordinatörü Açıklamaları

Projenin ilerleyen aşamalarında sağlıklı diğer adacıkların da aynı teknikle sabitlenmesi hedefleniyor. Proje Koordinatörü ve Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın, bu yüzen adaların yaklaşık 3 bin yıl içinde oluştuğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Rüzgar ve su seviyelerinin değişimi nedeniyle baraj kenarlarına yaklaşan yüzen adaları kurtarmak amacıyla harekete geçtik. Bu adalar çevre dostu olup karbon tutma kapasitesine sahip. Projemiz çevre açısından büyük önem taşıyor."

Akademik Destek ve Çalışmalar

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Aykut Güzel, projenin kapsamını anlatarak, “Şu anda ilk adayı belirlenen koordinata yerleştirdik. Etrafını çelik kafes sistemiyle çevirerek, ardından beton bloklarla sabitleme işlemlerini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Diğer adaları da kurtarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan, tescilli tabiat varlığı yüzen adaların...

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan, tescilli tabiat varlığı yüzen adaların korunması amacıyla sabitleme çalışması başlatıldı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan, tescilli tabiat varlığı yüzen adaların...

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan, tescilli tabiat varlığı yüzen adaların korunması amacıyla sabitleme çalışması başlatıldı.

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