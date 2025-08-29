Adıyaman Kahta'da Bıçaklı Kavga: Suriye Uyruklu Kamil Numan Hayatını Kaybetti
Gazi Mahallesi'ndeki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu Kamil Numan (23) hayatını kaybetti.
Olay, Gazi Mahallesi'nde, taraflar arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana geldi.
Numan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Numan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.