DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,01 0,28%
ALTIN
4.507,88 -0,01%
BITCOIN
4.524.326,49 1,76%

Adıyaman Kahta'da Bıçaklı Kavga: Suriye Uyruklu Kamil Numan Hayatını Kaybetti

Adıyaman Kahta'da Gazi Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu Kamil Numan (23) yaşamını yitirdi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:26
Adıyaman Kahta'da Bıçaklı Kavga: Suriye Uyruklu Kamil Numan Hayatını Kaybetti

Adıyaman Kahta'da Bıçaklı Kavga: Suriye Uyruklu Kamil Numan Hayatını Kaybetti

Gazi Mahallesi'ndeki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Suriye uyruklu Kamil Numan (23) hayatını kaybetti.

Olay, Gazi Mahallesi'nde, taraflar arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana geldi.

Numan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Numan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş’ta Berivanlar Üç Tekerlekli Motosikletlerle Yaylaya Çıkıyor
2
Isparta'da Depremzede Saadet Nalcı 'Moral İstasyonu'nda Türkülere Eşlik Ediyor
3
Paetongtarn Şinavatra Azledildi: Anayasa Mahkemesi Hun Sen Görüşmesini Gerekçe Gösterdi
4
23 Ülkeden 33 Gazeteci TEKNOFEST Mavi Vatan'da — Türk Savunma Sanayisi Uluslararası Medya Programı
5
Tekirdağ Kumbağ'da denizde kadın cesedi bulundu: Olena Ivasenko (51)
6
Endonezya'da Polis Aracının Çarptığı Affan Kurniawan'ın Ölümü Protestolara Neden Oldu
7
EKK: Türkiye Yüzyılı ile Ekonomide Kalıcılık ve Yatırım Ortamı İyileştirmesi

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı