Adıyaman Kahta'da Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kaza Detayları

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Karacaören köyünde meydana gelen kazada, tarla sürmeye giden Bedir Yiğit (75) idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan Bedir Yiğit ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

