Adıyaman Samsat'ta Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 8 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, yaralıları taşıyan bir ambulans ile bir otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Uzunköy yakınlarında meydana geldi. H.B.Ç. yönetimindeki 02 AFH 579 plakalı ambulans ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 ACR 656 plakalı otomobil çarpıştı.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ambulanstaki üç sağlık görevlisi, bıçakla yaralanan iki kişi, bir refakatçi ile otomobildeki iki kişi olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adıyaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların durumuna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

