Adli Patolog Derrick Pounder: Gazze'deki sefalet 'en ağır biçim'

Derrick Pounder, Gazze'deki baskı, sefalet ve belgelenemeyen ihlallerin "bir halkın diğerine yapabileceğinin en ağır biçimi" olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 11:11
Adli Patolog Derrick Pounder: Gazze'deki sefalet "Bir Halkın Diğerine Yapabileceğinin En Ağır Biçimi"

AYSU BİÇER - İngiltere'nin önde gelen adli patologlarından Derrick Pounder, İsrail'in Gazze'ye yönelik 22 ayı aşkın süredir süren saldırılarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Baskı, sefalet ve istismar sarmalı

Pounder, "İsrail'de ve işgal altındaki topraklarda gördüğüm şey giderek daha da derinleşen bir trajedi. Baskı, sefalet ve istismarın giderek derinleştiği bir sarmalın içinde dönüp duruyoruz." ifadelerini kullandı. Gazze'deki yıkımın yalnızca can kayıplarında değil, hesap verilebilirliğin ortadan kalkmasına da yol açtığını vurguladı.

Belge eksikliği ve görünmeyen acılar

Pounder, Gazze'yi belgeleyebilecek yabancı gazetecilerin bulunmamasının yaşananların yalnızca bir kısmının kayıt altına alınabildiği anlamına geldiğini belirtti: "Kısmen görebildiğimiz durum korkunç ama göremediğimizin tamamı çok daha kötü olmalı. Aksi halde İsrail makamlarının yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişini yasaklaması için bir neden olmazdı."

Çocuklara yönelik saldırılar

Pounder, İsrail ordusunun Filistinli çocuklara ateş açmasıyla ilgili 160'tan fazla vakayı inceleyen BBC soruşturmasına yardım etti. Soruşturmada çoğunluğunu 12 yaş altı çocukların oluşturduğu 95 vakada mağdurların ya başından ya da göğsünden vurulduğu tespit edildi.

İki yaşındaki Filistinli bir çocuğun babasıyla birlikte İsrailli bir nişancı tarafından öldürülmesine ait görüntüleri incelediğini söyleyen Pounder şunları aktardı: "Sokakta sırt üstü uzanmış bir adam görüyoruz, sağ tarafında da küçük bir çocuk var. Çocuk hareket etmiyor ve öldüğünü tahmin ediyoruz ancak adam kısıtlı da olsa sağ eliyle hareket ederek hâlâ hayatta olduğunu gösteriyor. Bir yandan ölü bir çocuğun yanında yatarken diğer yandan ölüm anlarını yaşayan bir adamın görüntüsüne tanıklık ediyoruz." Bedenlerin pozisyonlarından yola çıkarak babanın ve çocuğun tek mermiyle vurularak öldürüldüğü, kurşunun muhtemelen önce çocuğun ardından da babanın vücudundan geçmiş olabileceği değerlendirildi; Pounder bunu hedef alınarak yapılan keskin nişancı ateşi olarak nitelendirdi.

Adli tıp uzmanlarının Gazze'ye erişimi hayati

Hesap verilebilirlik konusunda Pounder, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) gibi bağımsız mekanizmaların rolünün önemine dikkat çekti: "Adli tıp uzmanları, yalnızca uluslararası adalet sistemini destekleyebilir. Dolayısıyla UCM, kendi adli tıp uzmanlarıyla Gazze'ye girmedikçe, sivil toplum örgütleri Gazze'ye girmedikçe ve soruşturma yapmadıkça, uluslararası gazeteciler Gazze'ye girip incelemedikçe toplayabileceğimiz çok az adli kanıt var."

Pounder, uluslararası mahkemelerin bile Gazze'de yaşananların büyüklüğünü kaldırmakta zorlanabileceğini vurgulayarak, "Çok fazla ölüm var, uluslararası sistemi alt üst eder." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, arka plan bilgisi güçlü ve güvenilir tanık ifadeleri bulunan belirli olaylara odaklanılması ve bu ifadelerin adli kanıtlarla desteklenmesi gerektiğini ekledi.

