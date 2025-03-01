Adli Tıp Kurumu'ndan İnan Kıraç Raporu: Fiili Ehliyet Yok

İnan Kıraç hakkında evliliği iptal davasında Adli Tıp raporu, Kıraç'ın fiili ehliyetinin olmadığını ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 11:06
Adli Tıp Kurumu'ndan İnan Kıraç Raporu: Fiili Ehliyet Yok

İnan Kıraç İçin Kritik Adli Rapor

İş insanı İnan Kıraç, evliliğinin iptali istemiyle açılan davada gündeme geldi. Davanın arka planında Kıraç'ın, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile yaptığı evlilik bulunuyor. Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının fiili ehliyetinin olmadığını belirterek evliliğin iptali için Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde dava açtı.

Mahkeme, bu davada Kıraç'ın fiili ehliyetinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Bunun üzerine Kıraç, Adli Tıp Kurumu'nda muayene edildi. Hazırlanan rapor, mahkemeye sunuldu.

Rapordaki Önemli Bulgular

Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı belirtilerek, vasi tayin edilmesinin gerektiği vurgulandı. Bu durum, evlilik iptali davasının seyrini etkileyebilecek önemli bir tespit olarak değerlendiriliyor.

Evlilik iptali davası, ailevi ve hukuki boyutlarıyla dikkat çekerken, mahkemenin Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda atacağı adımlar merakla bekleniyor.

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