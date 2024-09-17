Adnan Menderes'in Anıldığı Merasimle Demokrasi Müzesinde Lokma Hayrı

Adnan Menderes Anma Etkinliği

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve dostları, idamlarının 63. yılı münasebetiyle Aydın'ın Çakırbeyli Mahallesi'nde düzenlenen anma etkinliği ile yad edildi.

Müze Açılışı ve Lokma Hayrı

Etkinlik, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin önünde lokma hayrının yapılmasıyla başladı. Menderes'in doğup büyüdüğü bölgede gerçekleştirilen anma programı, müze gezisi ile devam etti.

AK Parti İl Başkanı'nın Açıklamaları

Müze gezisinin ardından, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten etkinlikte yaptığı konuşmada, "Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının idamını bir demokrasi ayıbı olarak görüyoruz. Bu müzede, onların memleketleri için yaptıkları hizmetleri görmek tüylerimizi diken diken etti. Gerçekten de 10 yıl gibi kısa bir sürede büyük hizmetler gerçekleştirmişler," dedi.

Kısa Film Gösterimi

Etkinliğin sonunda katılımcılara, merhum Başbakan Adnan Menderes'in hayatını anlatan kısa bir film izletildi. Anma programı, Menderes'in anısını yaşatmak amacıyla düzenlenmiş olup, yerel halkın yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşları için idam edilişlerinin 63. yılı nedeniyle Menderes'in Aydın'da doğup büyüdüğü mahallesinde adına yaptırılan müzede, anma programı düzenlendi. Anma programına, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten (sağda) de katıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşları için idam edilişlerinin 63. yılı nedeniyle Menderes'in Aydın'da doğup büyüdüğü mahallesinde adına yaptırılan müzede, anma programı düzenlendi. Anma programına, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten (sağda) de katıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşları için idam edilişlerinin 63. yılı nedeniyle Menderes'in Aydın'da doğup büyüdüğü mahallesinde adına yaptırılan müzede, anma programı düzenlendi. Anma programına, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten (sağda) de katıldı.