Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde Masa Tenisi Turnuvası

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi personelinin katıldığı masa tenisi turnuvası Binali Yıldırım Spor Salonu'nda düzenlendi; 32 erkek ve 3 bayan personel mücadele etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:57
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:57
Binali Yıldırım Spor Salonu'nda fair-play rüzgarı

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvası, Binali Yıldırım Spor Salonu'nda başarıyla gerçekleştirildi.

Turnuvaya 32 erkek ve 3 bayan idari personel katıldı. Organizasyon boyunca yaşanan centilmence mücadele, çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirirken kurumsal aidiyet ve dayanışma duygusunu artırdı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil, turnuvaya katılan tüm personele ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, spor ve sağlıklı yaşam kültürünün hastanede artarak devam edeceğini ifade etti.

