Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde Masa Tenisi Turnuvası

Binali Yıldırım Spor Salonu'nda fair-play rüzgarı

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvası, Binali Yıldırım Spor Salonu'nda başarıyla gerçekleştirildi.

Turnuvaya 32 erkek ve 3 bayan idari personel katıldı. Organizasyon boyunca yaşanan centilmence mücadele, çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirirken kurumsal aidiyet ve dayanışma duygusunu artırdı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil, turnuvaya katılan tüm personele ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, spor ve sağlıklı yaşam kültürünün hastanede artarak devam edeceğini ifade etti.

HASTANE PERSONELİ MASA TENİSİNDE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ