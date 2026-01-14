Serviks Kanseri Önlenebilir: Düzenli Tarama ve HPV Aşısı

Liv Hospital Gaziantep Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayça Bozoklar Nuh, serviks (rahim ağzı) kanseri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uzman, hastalığın günümüzde tarama programları ve aşılama sayesinde büyük oranda önlenebildiğini belirtti.

Tarama ve erken tanının önemi

Op. Dr. Ayça Bozoklar Nuh, serviks kanserinin "düzenli tarama testleri ve HPV aşısı sayesinde büyük oranda önlenebilen bir kanser türü" olduğunu vurguladı. Smear testi ve HPV DNA taramaları ile kanser henüz gelişmeden önce ortaya çıkan hücresel değişikliklerin tespitinin mümkün olduğunu belirtti ve bu nedenle şikâyet olmasa dahi kadınların düzenli jinekolojik muayenelerini ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

En sık neden: HPV enfeksiyonu

Uzman, serviks kanserinin en önemli nedeninin cinsel yolla bulaşan Human Papilloma Virüsü (HPV) olduğunu ifade etti. HPV enfeksiyonlarının büyük bir kısmının bağışıklık sistemi tarafından kendiliğinden temizlendiğini, ancak bazı yüksek riskli HPV tiplerinin kalıcı enfeksiyona yol açarak yıllar içinde kanser gelişimine zemin hazırlayabileceğini açıkladı.

HPV aşısının rolü

Op. Dr. Ayça Bozoklar Nuh, "HPV aşısı, özellikle cinsel yaşam başlamadan önce uygulandığında en yüksek koruyuculuğu sağlar" dedi. Aşının ileri yaşlarda da HPV’ye bağlı kanser riskini azaltmada önemli bir rol oynadığını ancak aşılamanın tarama testlerinin yerine geçmediğini belirtti; aşının koruyucu sağlık yaklaşımının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Farkındalık ve düzenli kontroller

Ocak ayının dünya genelinde Serviks (Rahim Ağzı) Kanseri Farkındalık Ayı olarak anıldığını hatırlatan uzmanlar, erken tanı ve koruyucu sağlık uygulamalarının serviks kanserini büyük ölçüde önleyebildiğine dikkat çekti. Op. Dr. Ayça Bozoklar Nuh, "Tarama programlarına katılmak, HPV aşısı hakkında doğru ve güvenilir bilgi edinmek ve düzenli sağlık kontrollerini aksatmamak, serviks kanserinden korunmada atılabilecek en etkili adımlardır" ifadeleriyle tüm kadınlara çağrıda bulundu.

