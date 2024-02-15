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Adnan Oktar davası sonuçlandı: Örgüt yöneticileri ve Oktar hakkında istenen ceza belirlendi

Adnan Oktar liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik soruşturma sonuçlandı. İddianamede, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın "Örgüt kurarak suç işleme" ve "Örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçlarından dolayı 15 yıl 6 ay ile 43 yıl 6 ay arasında hapis cezası istendi.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 15:25
Adnan Oktar davası sonuçlandı: Örgüt yöneticileri ve Oktar hakkında istenen ceza belirlendi

Adnan Oktar liderliğindeki organize suç örgütüne karşı soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, dosyayı tamamladı. 352 sayfa tutan iddianamede, Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna gibi 20 kişi şüpheli olarak gösterildi.

ADNAN OKTAR VE YÖNETİCİLERİNE 43 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna, "Örgüt kurarak suç işleme" ve "Örgütün veya amacının propagandasını yapma" suçlarından dolayı ayrı ayrı 5 yıl ile 12 yıl, 10 yıl 6 ay ile 31 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi. İddianamede, örgütün başındaki Oktar, Daban ve Babuna'nın, örgüt üyeleri tarafından işlenen tüm suçlardan da mesul olmaları istendi.

Diğer 17 zanlı için ise "Örgüte üye olmak", "Örgüte yardım etmek" ve "Örgütün veya amacının propagandasını yapmak" suçlarından dolayı çeşitli hapis cezaları talep edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi onayladı. Oktar ve diğer sanıkların yakında yargılanmaları bekleniyor.

NELER YAŞANDI

Adnan Oktar liderliğindeki silahlı suç örgütü davasında, istinafın usul hatası nedeniyle bozduğu kararın ardından 72'si tutuklu 215 sanık yeniden yargılandı. 16 Kasım 2022'de sonuçlanan dava sonucunda, mahkeme Adnan Oktar'ı "örgüt yönetmek", "cinsel istismarda bulunmak", "eğitim hakkını engellemek", "eziyet etmek", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" ve "kişisel verileri kaydetmek" suçlarından dolayı toplam 891 yıl hapse mahkum etti.

Adnan Oktar liderliğindeki silahlı suç örgütü davasında, mahkeme Oktar'ı diğer sanıkların işlediği suçlardan da mesul tutarak yönetici olduğu için cezalandırdı. Oktar, diğer sanıkların cezaları dahil olmak üzere toplam 8 bin 658 yıl hapse mahkum oldu. Mahkeme, örgütün başındaki Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün'e de aynı suçlardan dolayı 8 bin 658 yıl hapis cezası verdi. 106 sanık ise "örgüte üye olmak" suçundan 4 yıl 6 ay, 8 sanık ise "örgüte yardım etmek" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, etkin pişmanlık gösteren 16 sanığa farklı hapis cezaları verdi. 67 sanık ise aynı suçlardan dolayı çeşitli sürelerde hapse mahkum oldu. Mahkeme, Mert Sucu'yu "örgüte üye olmak", "cinsel istismarda bulunmak", "cinsel saldırıda bulunmak", "görevini engellemek" ve iki polis memurunu "öldürmeye kalkmak" suçlarından 152 yıl 5 ay hapse çarptırdı. 3 sanığın davası ise başka bir dosyaya aktarıldı.

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