ADOB Modern Dans Topluluğu 'Ambivalans' ile Dünya Prömiyerini Gerçekleştirdi

ADOB Modern Dans Topluluğu 'Ambivalans' ile Sahne Aldı

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğu, büyük merakla beklenen 'Ambivalans' adlı eserinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

İki Perdede Farklı Deneyimler

İki perdeden oluşan temsilde, ilk sahnelenen eser, Deniz Alp’in koreografisini üstlendiği 'Çatı' oldu. Bu çalışmalar, fiziksel yapılarla soyut düşünce arasında kurulan derin ilişkiye ışık tutmakta. Sahnede kullanılan büyük ölçekli nesneler, eserin etkileyiciliğini artırdı.

İkinci Perde: 'Kuğu'

Gecenin ikinci perdesini ise Alman koreograf Guido Markowitz’in imzasını taşıyan 'Kuğu' oluşturdu. Eserde, Tchaikovsky'nin klasik müzikleri ile Fabian Schulz'un çağdaş besteleri bir araya geldi. Bu kombinasyon, klasik estetik ile modern anlatımın muazzam bir buluşmasını sundu.

Eserin genel sorumluluğunu Bürger Kayacan üstlendi. Gecenin tüm gösterimleri, izleyicilerden büyük ilgi gördü ve unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğu'nun sahneye koyduğu "Ambivalans" dünya prömiyerini yaptı. İki perdeden oluşan temsilde, ilk olarak Deniz Alp'in koreografisini yaptığı "Çatı" adlı eser sahnelendi.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğu'nun sahneye koyduğu "Ambivalans" dünya prömiyerini yaptı. İki perdeden oluşan temsilde, ilk olarak Deniz Alp'in koreografisini yaptığı "Çatı" adlı eser sahnelendi.