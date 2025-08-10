AFAD Başkanı Pehlivan'dan Çanakkale Yangınlarına İlişkin Önemli Açıklamalar

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Çanakkale'de meydana gelen yangınların ardından zarar gören köyleri ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Pehlivan, yangınlar sonrası alınan Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararına ilişkin çalışmalara hızla başlandığını vurguladı ve "İnşallah bu çerçevede vatandaşlarımızın hem zararlarının hem hasarlarının tespitiyle ilgili devletimiz adına gerekli destekler sağlanacaktır." dedi.

Pehlivan, Sarıcaeli köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangın nedeniyle tamamen tahliye edilen yaşlı bakım merkezinde de incelemelerde bulunan Başkan Pehlivan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni de ziyaret etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın'dan kampüs durumuyla ilgili bilgi aldı.

Bayramiç'in Saçaklı köyündeki incelemeleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pehlivan, AFAD Başkanlığı olarak Türkiye Afet Müdahale (TAM) Planları çerçevesinde tüm afetleri takip ettiklerini belirtti. Yangınlarla mücadelede orman kahramanlarının büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Pehlivan, ihtiyaç duyulduğunda yerel ve ulusal kapasitenin harekete geçirildiğini aktardı.

Bu kapsamda yangından etkilenen 12 köyden 7'sinin tahliye edildiğini vurgulayan Pehlivan, "Toplamda 770 vatandaşımızı tahliye etmek zorunda kaldık. Yangının ardından evleri hasar görmeyenleri hızlı bir şekilde geri döndürdük." dedi. Hasar raporları konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Defterdarlık ekiplerinin çalışmalara başladığını açıkladı.

İlk tespitlere göre, Çanakkale merkezde 5, Bayramiç'te ise 28 olmak üzere toplamda 33 konutun ağır hasarlı olduğu belirlendi. Ayrıca, 8 ahır ve 16 depo da kullanılmaz hale geldi. "Çok şükür insan can kaybımız yok; ancak 98 vatandaşımız etkilenmiş durumda." diyerek detayları aktaran Pehlivan, hastanede tedavi gören iki kişinin durumu hakkında da bilgi verdi.

Pehlivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın onayı ile Çanakkale Valiliği hesabına ilk etapta 3,5 milyon lira gönderildiğini açıkladı ve ihtiyaç olması durumunda desteklerin süreceğini kaydetti. Hayvan teleflerine de dikkat çekerek, İl Tarım ve Orman ekipleri tarafından ön tespit edilen 203 küçükbaş hayvan ve 246 arı kovanının telef olduğunu aktardı.

Yangının başladığı andan itibaren mücadele eden ekiplerin özverisini dile getiren Pehlivan, "Toplamda 1500 personel, 20 hava aracı ve 463 kara aracıyla bu çalışmalar yapıldı. Çevre illerden de destek alındı." ifadelerini kullandı.

Pehlivan, açıklamalarının ardından Saçaklı köyü sakinleri ile çalışmalara katılan personele pilav ikramında bulundu. Ziyareti sırasında Çanakkale Vali Yardımcısı Ömer Şahin, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün ve diğer yetkililer de Pehlivan'a eşlik etti.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sağ 2), Çanakkale merkez ve Bayramiç ilçesinde meydana gelen yangınlardan etkilenen alanlarda incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

