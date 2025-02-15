AFAD Başkanı Pehlivan, Kahramanmaraş'taki Depremzedeleri Ziyaret Etti

AFAD Başkanı Pehlivan Kahramanmaraş'ta İncelemelerde Bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Kahramanmaraş'ta depremzedeler için inşa edilen köy evlerinde incelemelerde bulundu. Güzelyurt köyündeki ziyaretinde, bölge mimarisi ve depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan konutları inceledi.

Çalışmaların Sonuna Gelindi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 195 konuttan oluşan alanda yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Depremden etkilenen hak sahibi vatandaşların çok yakında bu sıcak yuvalarıyla buluşacakları belirtildi. Açıklamada, "Güçlü yapılarla, güvenli yarınlara" ifadelerine yer verildi.

Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

Pehlivan, Dulkadiroğlu ilçesinde deprem konutu kura çekiminde hak sahibi olan Karcı ailesini ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sırasında, "Tüm gücümüz ve imkanlarımızla afetzede vatandaşlarımızın yanındayız. Birlikte güçlüyüz," dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sol 2), Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yapılan köy evlerinde incelemelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sol 2), Kahramanmaraş'ta depremzedeler için yapılan köy evlerinde incelemelerde bulundu.