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AFAD Başkanı Pehlivan, Türk Kızılay Başkanını Ziyaret Etti

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı ziyaret etti ve işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 21:15
AFAD Başkanı Pehlivan, Türk Kızılay Başkanını Ziyaret Etti

AFAD ve Türk Kızılay İşbirliği Güçleniyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz’ı ziyaret etti. Bu önemli buluşma, Kızılay Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

Pehlivan, ziyarette AFAD Başkan Yardımcıları ve Genel Müdürler ile birlikte, Yılmaz’a yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde afet yönetiminde işbirliği ve insani yardım faaliyetleri üzerine detaylı değerlendirmelerde bulunuldu.

Türk Kızılay'a bugüne kadar 25 kez kan bağışında bulunan Pehlivan, Yılmaz tarafından gümüş madalya ile ödüllendirildi. Yılmaz, Pehlivan’a kan bağışı konusundaki duyarlılığı için teşekkürlerini iletti.

Pehlivan, düzenli olarak kan bağışında bulunmanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak, sağlığına dikkat eden herkese kan bağışında bulunmalarını tavsiye etti. Ziyaretin sonunda Pehlivan, Kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'a ziyarette bulundu.

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