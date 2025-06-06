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AFAD Başkanı Pehlivan, UNDRR Direktörü Albrito ile Görüştü

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Cenevre'de UNDRR Direktörü Paola Albrito ile afet risk azaltma konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 00:03
AFAD Başkanı Pehlivan, UNDRR Direktörü Albrito ile Görüştü

AFAD Başkanı Pehlivan, UNDRR ile Kritik Görüşmelerde Bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi (UNDRR) Direktörü Paola Albrito ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Pehlivan, UNDRR tarafından düzenlenen Afet Risk Azaltma Küresel Platformu (GP2025) etkinliklerine katılmak amacıyla Cenevre kentinde bulundu.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, yapılan heyetler arası görüşmede, Türkiye ile UNDRR arasındaki işbirlikleri ele alındı. Afet risklerinin azaltılması, afetlere müdahale ve bu süreçler sonrasında iyileşme konularında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca, iki kurum arasında karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine de vurgu yapıldı.

Görüşmede, işbirliğinden duyulan memnuniyet ve bu sürecin daha da geliştirilmesine yönelik gereklilikler üzerinde duruldu. Toplantıya ayrıca, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan ve AFAD Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Muhammet Maruf Yaman da katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sağ 3), Birleşmiş Milletler Afet...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sağ 3), Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi (UNDRR) Direktörü Paola Albrito ile bir araya geldi. Görüşmeye, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar (sağ 2), Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan (sağda) ve AFAD Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Muhammet Maruf Yaman (solda) da katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sağ 3), Birleşmiş Milletler Afet...

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan (sağ 3), Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi (UNDRR) Direktörü Paola Albrito ile bir araya geldi. Görüşmeye, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar (sağ 2), Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan (sağda) ve AFAD Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Muhammet Maruf Yaman (solda) da katıldı.

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