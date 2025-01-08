AFAD'dan Erzurum'daki Deprem Hakkında Son Gelişmeler

AFAD: Erzurum'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem Sonrası Olumsuz Durum Yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını duyurdu. Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten AFAD, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saha Tarama Çalışmaları Devam Ediyor