AFAD Erek ve Süphan'da 'Dağ Arama Kurtarma Tematik Kampı' düzenledi

Kamp, 20 ilden gelen 65 personelle dağlarda müdahale kapasitesini artırdı

Van ve Bitlis'te düzenlenen Dağ Arama Kurtarma Tematik Kampı, 20 ilden gelen 65 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

AFAD il müdürlükleri tarafından yapılan kamp çalışması, ülkede yaşanabilecek doğada arama kurtarma görevlerine daha hızlı ve etkili müdahale sağlama amacı taşıdı.

Van'da, 2 bin 800 rakımlı Erek Dağı eteklerinde kurulan çadırlarda gece kampı yapan ekipler, zirve tırmanışı yaptı ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Ardından Bitlis'e geçen ekipler, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı bölgesinde belirlenen alanda çadır kurdu ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili uzmanlardan bilgi aldı.

Tatbikatta, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan 30 araç görev aldı. Etkinliğe Bitlis'teki UMKE ekipleri de dahil oldu ve zorlu dağ koşullarında yürüyüş yapıldı.

Gerçekleştirilen faaliyetler, ekiplerin dağ koşullarında koordinasyon, müdahale ve tırmanış yetkinliklerini pekiştirmeye yönelik olarak yürütüldü.

