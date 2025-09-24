AFAD Erek ve Süphan'da 'Dağ Arama Kurtarma Tematik Kampı' düzenledi

Van ve Bitlis'te 20 ilden gelen 65 AFAD personeliyle 2 bin 800 rakımlı Erek ve 4 bin 58 metre Süphan dağlarında 'Dağ Arama Kurtarma Tematik Kampı' gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:21
AFAD Erek ve Süphan'da 'Dağ Arama Kurtarma Tematik Kampı' düzenledi

AFAD Erek ve Süphan'da 'Dağ Arama Kurtarma Tematik Kampı' düzenledi

Kamp, 20 ilden gelen 65 personelle dağlarda müdahale kapasitesini artırdı

Van ve Bitlis'te düzenlenen Dağ Arama Kurtarma Tematik Kampı, 20 ilden gelen 65 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

AFAD il müdürlükleri tarafından yapılan kamp çalışması, ülkede yaşanabilecek doğada arama kurtarma görevlerine daha hızlı ve etkili müdahale sağlama amacı taşıdı.

Van'da, 2 bin 800 rakımlı Erek Dağı eteklerinde kurulan çadırlarda gece kampı yapan ekipler, zirve tırmanışı yaptı ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Ardından Bitlis'e geçen ekipler, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı bölgesinde belirlenen alanda çadır kurdu ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili uzmanlardan bilgi aldı.

Tatbikatta, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan 30 araç görev aldı. Etkinliğe Bitlis'teki UMKE ekipleri de dahil oldu ve zorlu dağ koşullarında yürüyüş yapıldı.

Gerçekleştirilen faaliyetler, ekiplerin dağ koşullarında koordinasyon, müdahale ve tırmanış yetkinliklerini pekiştirmeye yönelik olarak yürütüldü.

Van ve Bitlis'te 20 ilden gelen 65 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeliyle "Dağ...

Van ve Bitlis'te 20 ilden gelen 65 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeliyle "Dağ Arama Kurtarma Tematik Kampı" gerçekleştirildi.

Van ve Bitlis'te 20 ilden gelen 65 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeliyle "Dağ...

İLGİLİ HABERLER

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
Antalya'da Alacak Tartışması: Baba Öldü, Sanığın Duruşması Başladı
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Kırıkkale'den 'Gazze' Mektubu
4
Metin Singer’in elebaşı olduğu suç örgütü “Mahzen-44” operasyonuyla çökertildi
5
Pençe-Kilit operasyonundaki şehit ateşi Konya'yı yaktı
6
Gazze'de Ekolojik Kırım: Abeer Butmeh 'En Kritik Dönemdeyiz'

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası